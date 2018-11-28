تعرف على أول دولة ترخص «الفياجرا» النسائية

28 نوفمبر 2018 - 11:15 ص

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر لها بوجود طلب لتسجيل الدواء الخاص بضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات المعروف باسم الفياجرا النسائية، ستتم دراسته بشكل مستفيض في القطاع المعني بوزارة الصحة.

وأشارت الدراسة إلى أن القانون رقم 302 لسنة 80 ينظّم عملية تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة في الكويت.

وأضافت المصادر للصحيفة الكويتية أن "هناك نحو 16 متطلبًا لتسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة".

وقالت إن أبرز تلك المتطلبات أن تطلب وكالة الأدوية شهادة مصنع الدواء المراد تسجيله، وشهادة التركيب والتحليل والدراسات الإكلينيكية، فضلاً من متطلبات أخرى".

وأوضحت أن "عملية التسجيل تكاد تكون متشابهة في معظم دول العالم، وأنه في حال تقدم وكيل محلي بطلب وملف لتسجيل الدواء المشار إليه، فستتم دراسته وفقًا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن".