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الصور الأولى لحادث تصادم قطار بجرار زراعى

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ننشر أول صور لحادث اصطدام قطار بجرار زراعي بعد اقتحامه لمزلقان قرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص.

وكانت الهيئة العامة لسكك حديد مصر أعلنت في بيان لها،  اقتحام جرار زراعي بمقطورة بدون لوحات معدنية، بمزلقان قرية تفهنا العزب بمركز زفتى المطور بالكم 16.600 بخط بنها ميت غمر.

وأدى اصطدام الجرار الزراعي بعربات قطار رقم 823 ركاب بنها ميت غمر، إلى وفاة سائق الجرار الزراعي، وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب، وإصابة اثنين من ركاب مقطورة الجرار الزراعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى.





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