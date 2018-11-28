بوتين يلتقى "بن سلمان" خلال قمة الـ 20

28 نوفمبر 2018 - 01:03 م

أكد المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس يتضمن لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكر بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس في 30 نوفمبر و1 ديسمبر محدد كليا ويتضمن ثلاثة جوانب هي المشاركة في قمة العشرين والزيارة الرسمية إلى الأرجنتين إضافة إلى اللقاءات الثنائية وغيرها على هامش القمة، بما في ذلك اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.