» «إسرائيل» تحجب موقع «كتائب القسام»

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عرب وعالم

القسام
القسام

عمرو محمد-متابعات

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حجبت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي المواقع الإلكترونية التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن الإسرائيليين، عقب نشرها صور القوة الخاصة التي نفذت عملية خان يونس.

ووفقًا لموقع صحيفة "هاآرتس" العبرية الذي تأكد من النبأ فإن حجب مواقع كتائب القسام الإلكترونية لا يسرى على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأنه بإمكان الإسرائيليين تصفح تلك المواقع إذا كان خارج "إسرائيل".

وعندما يحاول أي إسرائيلي تصفح مواقع كتائب القسام الإلكترونية فإنه يصل إلى صفحة إلكترونية مكتوب عليها أنها موقع إلكتروني إعلامي للحكومة الإسرائيلية.

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد أشادت بالأمس عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ما وصفته "بانضباط المسئولية والانضباط الذي تحلى به الإسرائيليون" عندما رفضوا تداول الصور التي نشرتها كتائب القسام مؤخرًا لعناصر القوة الخاصة التي نفذت عملية خانيونس.

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