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في مزاد علني..

بيع جزء من درج برج إيفل مقابل 169 ألف يورو

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بيع جزء من درج برج إيفل مقابل 169 ألف يورو
بيع جزء من درج برج إيفل مقابل 169 ألف يورو

عبد القادر وحيد ووكالات

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باريس

مزاد

جزء درج

إيفل

قال متحدث باسم دار ارتكوريال للمزادات إن جزءا من الدرج الحلزوني الأصلي لبرج إيفل بيع في مزاد علني أمس الثلاثاء مقابل 169 ألف يورو.

وحاز الفائز بالمزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط لم يذكر اسمه، على ذلك الجزء من الدرج المعدني الذي يعود إلى 129 عاما للبرج ، الذي يعد أحد أشهر المقاصد السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب رويترز.

ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 متر ووزنه 900 كيلوغرام تقريبا ويتضمن نحو 25 درجة.

وكان هذا الجزء من الدرج ضمن مجموعة خاصة في كندا وكان واصلا بين أعلى طابقين في برج إيفل وهو واحد من 24 جزءا من الدرج الذي جرى تفكيكه عام 1983 بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

ويمكن مشاهدة باقي أجزاء الدرج في مواقع أخرى مثل حدائق مؤسسة يويشي في اليابان وقرب تمثال الحرية في نيويورك وفي ديزني لاند بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان الدرج الذي بيع الثلاثاء معروضا منذ 20 يوما في ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه في باريس.


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