حبس 99 متهمًا بالتجمهر عقب مقتل «عفروتو»

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ألزمت محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس وسكرتارية أحمد الحسيني المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 99 متهما بالحبس لمدة عام، لاتهامهما بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، وسرقة جثة من مستشفى المقطم التخصصى اعتراضًا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ«عفروتو» على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، «محمد عبد الحكيم، عفروتو »لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتلة داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

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