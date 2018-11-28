برلماني: التجربة الواقعية أثبتت أن ما تم الاعتراض عليه داخل المجلس صحيح

28 نوفمبر 2018 - 01:28 م

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من مادة عجزنا عن تعديلها والتجربة على أرض الواقع أثبتت أن ما تم الاعتراض عليه من بعض المدافعين عن العمال صحيح، مضيفا أن عدد المعترضين كان بسيطا داخل المجلس لهذا تم تجاهله.

وأضاف عبد العزيز، خلال الورشة التي نظمها حزب المحافظين عن لوائح قانون الخدمة المدنية، أنه كان هناك خطأ في إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين حيث أن هناك عجز في النواب مما جعل وجود صعوبة في اقناع باقي الزملاء، وأضاف أن لجنة القوى العاملة غير قادرة على تعديل كل المواد ولكن هناك تعديل سيطرأ خلال شهرين في المادة رقم 76.

يذكر أن حزب المحافظين نظم ورشة عمل لمناقشة لوائح قانون الخدمة المدنية، بمقر الحزب الرئيسي بشارع طلعت حرب.

وحضر الاجتماع كلا من النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، والنائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأستاذ جمال قريش نائب رئيس الحزب لشئون التنمية الإدارية والخدمات، والاستاذ عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والأستاذ شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، وقيادات من حزب المحافظين.