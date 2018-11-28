  • الأربعاء 28 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:19 م
بحث متقدم
دراسة فنلندية: التدخين يسبب نزيف تحت العنكبوتية

الصحة تحذر: 43.6% من الرجال فى مصر مدخنون

صورة الخبر

حقيقة طلب مصر تمويلا جديدا من صندوق النقد

ارشيفية

حبس 99 متهمًا بالتجمهر عقب مقتل «عفروتو»

ارشيفية

نقيب الفلاحين: أرز صيني للمصريين هذا العام

ميدو

«ميدو» يكشف السبب الحقيقى وراء هزائم «الأهلي»

القطارات

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة فى قمة العشرين

صورة الخبر

"ترامب" يهدد "موتورز" للسيارات.. لهذا السبب

الاهلي

«ساويرس» يدخل على خط أزمة الأهلي بهذا التعليق

السودان : " عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

السودان: "عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

عن قانون الخدمة المدنية

برلماني: التجربة الواقعية أثبتت أن ما تم الاعتراض عليه داخل المجلس صحيح

آخر الأخبار

المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أبو العلا ماضي : " عند الله تجتمع الخصوم"

#

مكرم محمد أحمد: دورنا ليس منع المواد الإعلامية

#

«فايق»: مائدة مستديرة لدراسة ظاهرة تزايد العنف

#

حقيقة عقد جلسة طارئة للتصويت على «المد للرئيس»

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من مادة عجزنا عن تعديلها والتجربة على أرض الواقع أثبتت أن ما تم الاعتراض عليه من بعض المدافعين عن العمال صحيح، مضيفا أن عدد المعترضين كان بسيطا  داخل المجلس لهذا تم تجاهله.

وأضاف عبد العزيز، خلال الورشة التي نظمها حزب المحافظين عن لوائح قانون الخدمة المدنية، أنه كان هناك خطأ في إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين حيث أن هناك عجز في النواب مما جعل وجود صعوبة في اقناع باقي الزملاء، وأضاف أن لجنة القوى العاملة غير قادرة على تعديل كل المواد ولكن هناك تعديل سيطرأ خلال شهرين في المادة رقم 76.

يذكر أن حزب المحافظين نظم  ورشة عمل لمناقشة لوائح قانون الخدمة المدنية،  بمقر الحزب الرئيسي بشارع طلعت حرب.

وحضر الاجتماع كلا من النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب،  والنائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب  عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأستاذ جمال قريش نائب رئيس الحزب لشئون التنمية الإدارية والخدمات، والاستاذ عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والأستاذ شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، وقيادات من حزب المحافظين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة تحذر: 43.6% من الرجال فى مصر مدخنون
» طرق تمكين الزوجة من الشقة حال طردها
» بسبب الفلوس.. عامل يقتل والده في إمبابة
» «إسرائيل» تحجب موقع «كتائب القسام»
» بيع جزء من درج برج إيفل مقابل 169 ألف يورو
» فى ذكرى وفاة «معبودة الجماهير».. لمن تبرعت بمنزلها؟
» رسميًا.. البرازيلى "فارياس" يتولى تدريب المصرى
» تحقيقات سرية: حفيد مؤسس الإخوان متورط بفضائح جنسية
» تعرف على أول دولة ترخص «الفياجرا» النسائية
» طاقم تونسي لإدارة "النجوم" و"بيراميدز" بالدوري
» شاب يقتل عمه .. ويدفنه داخل مصطبة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم