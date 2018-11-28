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زوجة مصطفى فهمى: "جوزي سى السيد وبيتحكم في لبسي"

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مصطفي فهمي
مصطفي فهمي

عمرو محمد

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مصر

فنان

اعلامية

مصطفى فهمى

نشرت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، لقاءها مع برنامج "إم بي سي ترند"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وقالت "فاتن": "هذا الشكل اللبيرالي الموردن، وراه سيد السيد"، موضحة أنه يحاول دائما السيطرة على كل أمور حياتهما، في اختيار "ديكورات" المنزل، وأماكن التنزه، فضلاً عن تحكمه في أزيائها وإطلالتها، ولكنها تتمرد عليه.

وأضافت زوجة فهمي، أنه رغم أن التعامل معه ليس بالأمر السهل، إلا أنه يعوضها بحبه والعديد من التصرفات، لافتة إلى أنهما شخصيات متوافقة، لأنهما من مواليد برج الأسد.

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