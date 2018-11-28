رسالة مهمة من أبو الغيط للشعب الفلسطيني

28 نوفمبر 2018 - 02:19 م



قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يذكرنا بحقوق الفلسطينيين الطبيعية في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن هذا اليوم ننحني فيه احترامًا لنضال هذا الشعب، ونبعث فيه رسالة إلى أبنائه مفادها أن العالم لن ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم الطويلة.



وتابع: "ونبعث رسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئوليتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي"، مضيفًا أن القضية الفلسطينية بثوابتها المعروفة هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم.



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