  • الأربعاء 28 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:19 م
بحث متقدم
دراسة فنلندية: التدخين يسبب نزيف تحت العنكبوتية

الصحة تحذر: 43.6% من الرجال فى مصر مدخنون

صورة الخبر

حقيقة طلب مصر تمويلا جديدا من صندوق النقد

ارشيفية

حبس 99 متهمًا بالتجمهر عقب مقتل «عفروتو»

ارشيفية

نقيب الفلاحين: أرز صيني للمصريين هذا العام

ميدو

«ميدو» يكشف السبب الحقيقى وراء هزائم «الأهلي»

القطارات

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة فى قمة العشرين

صورة الخبر

"ترامب" يهدد "موتورز" للسيارات.. لهذا السبب

الاهلي

«ساويرس» يدخل على خط أزمة الأهلي بهذا التعليق

السودان : " عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

السودان: "عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

في يومه العالمي ..

رسالة مهمة من أبو الغيط للشعب الفلسطيني

الحياة السياسية

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تحذير عربي لتركيا وإيران

#

"أبو الغيط" يسافر إلى إسبانيا لحضور المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط

#

السبت المقبل.. مظاهرة شعبية فلسطينية ضد قانون «القومية»

#

ثلاثة ملفات شائكة على طاولة "الجبلاية"


قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يذكرنا بحقوق الفلسطينيين الطبيعية في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن هذا اليوم ننحني فيه احترامًا لنضال هذا الشعب، ونبعث فيه رسالة إلى أبنائه مفادها أن العالم لن ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم الطويلة.

وتابع: "ونبعث رسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئوليتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي"، مضيفًا أن القضية الفلسطينية بثوابتها المعروفة هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة تحذر: 43.6% من الرجال فى مصر مدخنون
» طرق تمكين الزوجة من الشقة حال طردها
» بسبب الفلوس.. عامل يقتل والده في إمبابة
» «إسرائيل» تحجب موقع «كتائب القسام»
» بيع جزء من درج برج إيفل مقابل 169 ألف يورو
» فى ذكرى وفاة «معبودة الجماهير».. لمن تبرعت بمنزلها؟
» رسميًا.. البرازيلى "فارياس" يتولى تدريب المصرى
» تحقيقات سرية: حفيد مؤسس الإخوان متورط بفضائح جنسية
» تعرف على أول دولة ترخص «الفياجرا» النسائية
» طاقم تونسي لإدارة "النجوم" و"بيراميدز" بالدوري
» شاب يقتل عمه .. ويدفنه داخل مصطبة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم