» الصحة تحذر: 43.6% من الرجال فى مصر مدخنون

28 نوفمبر 2018 - 03:14 م

أكدت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة، إن 8.7 % من المصريين يدخنون الشيشة، و1.2% يدخنون السجائر الإلكترونية.

وأضافت مايسة حمزة خلال إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "2030"، الأربعاء، أن 22.8% من المصريين يدخنون التبغ فيما يتعاطى 43.6% من الرجال و0.5% من النساء، مشيرة إلى أن أكثر من نصف سكان مصر يتعرضون للتدخين السلبي، و48.9 % من المصريين يتعرضون للتدخين السلبي في المنازل بينما 36.5% في أماكن العمل.

وتابعت أن البالغين ينفقون أكثر من 410 جنيه بنسبة 49.2%من دخل الفرد السنوى على التبغ بينما ينفق الطلاب 109.8جنية شهريا على تعاطي التبغ، مشيرة إلى أن التدخين يسبب السرطان وأمراض القلب والشرايين.

وأوضحت أن وزارة الصحة توفر عيادات للمساعدة في الإقلاع عن التدخين وخط ساخن برقم 1680، لافتة إلى أن الخط يتلقى ما بين 600 إلى 800 مكالمة شهريًا.