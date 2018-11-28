هيئة الأوقاف: التعديات تمثل 10% من الأملاك والأراضي

28 نوفمبر 2018 - 03:50 م

قال سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إن التعديات على أملاك وأراضى هيئة الأوقاف تزايدات بشكل كبير بعد عام 2011، حيث بلغت التعديات على الأراضي الزراعية للأوقاف نحو 20 ألفا و50 فدانًا، وتعديات على أملاك مباني 451 ألف متر، وتعديات على أرض فضاء 926 ألف متر، أي أن التعديات تصل إلى نحو 10% من إجمالي أملاك الأوقاف.

وأكد "محروس" أن تلك التعديات يتم حصرها للمرة الأولى وهى منذ إنشاء الهيئة حتى الآن، مشددًا على أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير في إزالة تلك التعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017 .