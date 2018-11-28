«أبوالغيط» يحذر من نقل 3 دول كبرى سفاراتها إلى القدس

28 نوفمبر 2018 - 04:20 م

حذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كل من البرازيل وجمهورية التشيك، وأستراليا، وأى دولة يتحدث مسئولوها وسياسيوها، بين الحين والآخر، عن احتمال نقل سفارات بلادهم في إسرائيل، إلى القدس.

وقال أبوالغيط، في كلمته خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية: "إن هذه الخطوة تُخالف القانون الدولي، وتُلحق ضررًا بالغًا بصورة هذا الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقات هذه الدول بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات، فضلًا عن كونها خطوة لا تُساعد في تحقيق السلام المنشود بل في تعميق العداوة والكراهية".

وأضاف: "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عام 1977، هو يومٌ نتذكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.. حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية،و ننحني فيه احترامًا أمام نضال هذا الشعب، ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم وآلامهم الطويلة".

وأضاف: "نبعث كذلك برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي، ذلك أن القضية الفلسطينية – بثوابتها المعروفة- هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية".