تأجيل محاكمة موظف لاختلاسه 117 ألف جنيه

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله، لجلسة 27 يناير للمستندات.

وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

و كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق، المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، قيام المتهم هشام سعد محمد عمر بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة " مسئول تركيب بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالا وجد فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته 116977 جنيه "مائة وستة عشر الفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها، مملوكة لجهة عمله مسلمة اليه من مخازنها بحسبانه مختص باستلامها، لاستخدامها فى أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها فى هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.


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