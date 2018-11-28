حملة للإفراج عن "أبو الفتوح" و "جنينة"

28 نوفمبر 2018 - 06:03 م

دشن خالد علي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، دعوة للإفراج عن كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمستشار هشام جنينه،الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

ولاقت دعوة خالد علي تفاعلا كبير من الحقوقيين والسياسيين على مختلف توجهاتهم السياسية ، الذين طالبوا بالإفراج عن أبو الفتوح وجنينه ، وعدد أخر من المسجونين حاليا.

وكتبت القيادية بحزب الوسط الدكتورة جيهان رجب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"خالد على يعلن عن حملة لخروج د ابو الفتوح من السجن ، أتضامن معه وأتضامن مع الأستاذ منتصر الزيات وأتضامن مع السفير معصوم وأتضامن مع هشام جعفر وأتضامن مع علا القرضاوي وزوجها المهندس حسام المسجونين دون سبب حقيقى وأتضامن مع عزت غنيم المحتفى قسريا وأتضامن مع كل سجنا ء الرأى".

ويواجه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والمستشار هشام جنينة عدة اتهامات من ضمنها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وبث اشاعات هدفها إثارة الرأي العام.