  • الأربعاء 28 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
عمليات التجميل

الرجال يزاحمون النساء في عمليات التجميل

تركي ال الشيخ

تدوينة لـ«ميدو» عن تركي آل الشيخ تُثير ضجة

بومبيو

أمريكا: لم ننسَ مقتل خاشقجي وانتظروا إجراءات عقابية

فيديو .. سعد الهلالي: خلي حماس تورينا قوتها قصاد إسرائيل

أول بلاغ من«الهلالي» ضد مهاجميه بسبب فتوى«الميراث»

ليفربول وباريس

موعد مباراة ليفربول «صلاح» وسان جيرمان والقناة الناقلة

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

الأزهر يرد على فتوى تحليل أكل الكلاب والقطط

الرئيس السوداني، عمر البشير،

لقاء دبلوماسي سري بين إسرائيل والسودان

عفو رئاسي (أرشيفية)

«الداخلية» تعلن الإفراج عن 875 سجينًا

قتل (تعبيرية)

«مأذون» يقتحم مدرسة ابنه بـ«طبنجة» ويهدد بقتل من يضربه

صحف مغربية تهاجم الحضرى قبل لقاء اليوم

حقيقة اعتزال «الحضري» كرة القدم

حملة للإفراج عن "أبو الفتوح" و "جنينة"

الحياة السياسية

ابو الفتوح
ابو الفتوح

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي

#

"مترفعش صوتك".. تشعل خناقة فى أستوديو الإبراشي

#

«أبو» يكشف عن اسمه الحقيقى ووظيفته

#

الإفراج عن 543 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

عبد المنعم أبو الفتوح

خالد علي

المستشار هشام جنينه

دشن خالد علي  الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، دعوة للإفراج عن كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمستشار هشام جنينه،الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

ولاقت دعوة خالد علي تفاعلا كبير من الحقوقيين والسياسيين على مختلف توجهاتهم السياسية ، الذين طالبوا بالإفراج عن أبو الفتوح وجنينه ، وعدد أخر من المسجونين حاليا.

وكتبت القيادية بحزب الوسط الدكتورة جيهان رجب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"خالد على يعلن عن حملة لخروج د ابو الفتوح من السجن ، أتضامن معه وأتضامن مع الأستاذ منتصر الزيات وأتضامن مع السفير معصوم وأتضامن مع هشام جعفر وأتضامن مع علا القرضاوي وزوجها  المهندس حسام المسجونين دون سبب حقيقى وأتضامن مع  عزت غنيم المحتفى قسريا وأتضامن مع كل سجنا ء الرأى".

ويواجه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والمستشار هشام جنينة عدة اتهامات من ضمنها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وبث اشاعات هدفها إثارة الرأي العام.

  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة اعتزال «الحضري» كرة القدم
» روسيا: مستعدون للقضاء على 15 ألف مسلح في إدلب
» تنفيذ 125 حكمًا قضائيًا وفحص 17 مسجلًا خطرًا ومشتبهًا فيه
» رئيس الكونجرس: طالبنا ترامب بإطلاعنا على تفاصيل قضية خاشقجي
» الدوري التونسي.. الترجي يتعادل سلبيًا مع النجم الساحلي
» بالصور.. ضابط شرطة يقبل رأس ويد بائعة عيش
» حظر استيراد 7 محاصيل زراعية بالعراق
» الإسماعيلي يهزم بطل بوروندي.. ويقترب من دور الـ32
» حداد فشل في هتك عرض طالب فخنقه
» أماكن إجراء المسح الطبي بالقاهرة ضمن مبادرة «100 مليون صحة»
» «أبوالغيط» يحذر من نقل 3 دول كبرى سفاراتها إلى القدس

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم