تدوينة لـ«ميدو» عن تركي آل الشيخ تُثير ضجة

28 نوفمبر 2018 - 06:03 م

أثار أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، الجدل بتدوينة جديدة عن استثمارات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهييئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الناس السعوديين كانوا بيضخوا مليار دولار في السنه جوه البلد ومشغلين لا يقل عن 400 مواطن مصري.. من اول يوم بدأوا يحاربوهم كانوا حتى مش عايزين يدخلولهم الكاميرات من المطار!! أول ماتش في الدوري دخلوا الكاميرات بالعافية بعد خناقه كبيره جدا!!في ناس في مصر عملت فرح لما الناس قرروا يمشوا».

وجاءت تعليقات متابعين النجم العالمي أكثر إثارة والتي جاءت كالتالي، حيث علق خالد الحداد «انت بتشتغل نفسك استثمارات اية ومليارات اية يعني استضافة رونالدينيو وروبرت كارلوس علي بيراميدز .. اية العائد العظيم من دول أو اية الاستثمار في ان قناة تبعتالي اربع مراسلين واستديو في الملعب علشان يحللو ماتش بدون جمهور.. يابني سبوبة تركي انت اكتر شخص مستفيد منها ومديرsky يشهد»، ورد عليه العالمي قائلًا «مين مدير سكاي ده..اه رونالدينهو ييجي مصر ويتصور في مصر ويتكلم على الدوري المصري ده مش ليزود القيمة التسويقية للدوري؟؟ للاسف انت جاهل ومابتفهمش حاجه».

ودخل «ميدو» في نقاش حاد مع أحد المتابعين، حيث قال وجه حساب باسم «أنا كبهير انبهرت»، «اي ضخ ده ؟ ضح وهو بيهين رموز الرياضه ! ولا بيهين لاعيبة ولا اشخاص مصريين !! تعرف انت تتكلم ولو مره علي سعودي وتقل منه زي ما عمل..!! متقدرش طبعا واتحداك»، ورد عليه نجم الزمالك «عندك حق وده كلام انا قولته اكتر من مره بس لما يكون عندك مستثمر وعندك مشاكل معاه قوله ماينفعش كده لازم الكلام ده يقف مش تطفشه!!»، وعاد المتابع للرد على «ميدو» قائلًا: «قبل أن اي مستثمر يا كابتن وهو بيشتري اي حد ليه مصلحة معاه !! واقوله مينفعش ليه هو صغير مثلا ولا لامؤاخذة عيل ده حد مسؤال في دولة يا كابتن».

أما المتابع الثالث علق قائلًا «زي ايه مثل زي ان جمهور يعتدي علي مدرب يقوم الجمهور المنافس يتحرم من دخول المدرجات او مثلا زي ان اتحاد كوره يتفع 300الف دولار عشان نادي ميتخصمش من نقاط او زي مثلا حكام بعينها تحكم لنادي بس زي الحنفي وابراهيم نور ولا زي مثلا لما محدش وقف مع الاهلي لما لاعب يتوقف في نهاية بطوله»، ورد نجم المنتخب الأسبق: «يا حبيبي والله اتحاد الكوره ما دفع حاجه للزمالك...دي اكبر كذبه».