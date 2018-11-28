» الدوري التونسي.. الترجي يتعادل سلبيًا مع النجم الساحلي

28 نوفمبر 2018 - 06:09 م

تعادل فريق الترجي مع نظيره النجم الساحلي، بدون أهداف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رادس، ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى التونسي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الترجى إلى 20 نقطة لكنه يتراجع للمركز الثالث بعد تصدر البنزرتي والصفاقسي برصيد 21 نقطة، بينما استمر النجم الساحلى في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وأدار مباراة الترجى والنجم الساحلى اليوم، طاقم تحكيم مصرى بقيادة أمين عمر، وسيساعد الحكم أمين عمر، سامى هلهل ولطفى أحمد، فضلا عن مراقب اللقاء، وهو رئيس لجنة التحكيم التونسية، عواز الطرابلسي