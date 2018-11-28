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«السيسي» أول من اهتم بالاستثمار في الموارد البشرية في مصر

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عضو مجلس النواب

الدهشان

قال الدكتور أيمن الدهشان، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، خبير التنمية الإدارية والبشرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من اهتم بالاستثمار في الموارد البشرية في مصر.

 وأضاف الدهشان في بيان صحفي له اليوم ، أنه في ظل التحديات الصعبة التي تواجه مصر والمنطقة من خلال عام للشباب وبرامج التأهيل والتدريب التي استطاعت أن تبني قيادات شابة وإتخاذ الرئيس عام 2019 للتعليم وبناء الانسان خاصة أن التعليم والتدريب لهم دورا هاما في ذلك فكلما زادت درجة تعليم الفرد كانت فرصته فى تحقيق أهداف الدولة، متسائلا  لماذا لا يعلن عن نسبة الاستثمار فى الموارد البشرية ، وأين منظومة الاستثمار فى الموارد البشرية داخل القطاع العام، وما هي قيمة الموارد البشرية وأين الخطة الزمنية للاستثمار والنهوض بالموارد البشرية ؟.

وأوضح الدهشان  ،  آن الأوان فى حاجة لكي ندرك قيمة الموارد البشرية لدينا ، فلقد أكد علماء الاقتصاد أهمية تنمية الموارد البشرية في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث ذكر "آدم سميث" في كتابة الشهير " ثروة الأمم" أن كافة القدرات المكتسبة والنافعة لدي سائر أعضاء المجتمع تعتبر ركنا أساسيا في مفهوم رأس المال الثابت.

وكشف "الدهشان" أن رأس المال البشري هو استثمارا وطنيا وهو أعلي أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في الإنسان، إذ عن طريق الإنسان تتقدم الأمم، والاقتصاد ذاته ذو قيمة محدودة إن لم يستغل في كل القوي البشرية التي تحول الثروات من مجرد كميات نوعية إلي طاقات تكنولوجية متنوعة تحقق التقدم المنشود.

، مؤكدا الاستثمار في العنصر البشري يؤدي إلي زيادة حركية عنصر العمل فبمجرد أن يحصل الفرد على علومه ومعارفه فإنه يشعر بالرغبة القوية في ترك القطاع الذي يتصف بالإنتاجية المتدهورة إلي القطاع الذي تتوفر فيه فرص العمل المناسبة.

وأضاف أن الموارد البشرية تعتبر من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم باعتبار أن هذه الموارد على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الاساسي والحاسم لتحقيق التقدم.

وتابع  "العالم من بداية التسعينات أعلن عن الحرب على المواهب البشرية فنتمنى أن نحافظ وندعم ونأهل وندرب مواردنا البشرية فهذا هو أعظم إستثمار، مؤكدًا لدينا فرصة يجب استغلالها قبل فوات الأوان فالعالم متغير وفي سباق زمني ونحن في حزب مستقبل وطن نسابق الزمن باختيارنا لافضل العناصر باستمرار.


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