  • الأربعاء 28 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
عمليات التجميل

الرجال يزاحمون النساء في عمليات التجميل

تركي ال الشيخ

تدوينة لـ«ميدو» عن تركي آل الشيخ تُثير ضجة

بومبيو

أمريكا: لم ننسَ مقتل خاشقجي وانتظروا إجراءات عقابية

فيديو .. سعد الهلالي: خلي حماس تورينا قوتها قصاد إسرائيل

أول بلاغ من«الهلالي» ضد مهاجميه بسبب فتوى«الميراث»

ليفربول وباريس

موعد مباراة ليفربول «صلاح» وسان جيرمان والقناة الناقلة

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

الأزهر يرد على فتوى تحليل أكل الكلاب والقطط

الرئيس السوداني، عمر البشير،

لقاء دبلوماسي سري بين إسرائيل والسودان

عفو رئاسي (أرشيفية)

«الداخلية» تعلن الإفراج عن 875 سجينًا

قتل (تعبيرية)

«مأذون» يقتحم مدرسة ابنه بـ«طبنجة» ويهدد بقتل من يضربه

صحف مغربية تهاجم الحضرى قبل لقاء اليوم

حقيقة اعتزال «الحضري» كرة القدم

روسيا: مستعدون للقضاء على 15 ألف مسلح في إدلب

عرب وعالم

ألكسندر لافرينتيف
ألكسندر لافرينتيف

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

السجن 15 عامًا لنجار وشقيقته بتهمة تجارة الهيروين

#

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في قائمة الأغلى عالميًا

#

«خاشقجي»: روسيا ستتخلى عن إيران في سوريا

#

مقتل 281 مدنيًا في حملة للنظام السوري وروسيا

سوريا

روسيا

إدلب

موسكو

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن هناك 15 ألف مسلح في إدلب وروسيا مستعدة لتقديم المساعدة في القضاء عليهم.

 قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا الكسندر لافرينتيف إن حوالي 15 ألف مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) لا يزالوا موجودين في منطقة إدلب السورية، وموسكو مستعدة للمساعدة في إعادة الاستقرار هناك"، وفق قوله.

وأضاف لافرينتيف: "في منطقة إدلب لا يزال هناك وجود لجبهة النصرة" ونحن نأمل أن تتمكن التشكيلات المسلحة للمعارضة المعتدلة من التعامل مع الوضع في هذه المنطقة المتأزمة واستعادة الاستقرار بقواتهم الخاصة".

وتباع المسؤول الروسي: "إذا كان هناك حاجة، بالطبع، نحن مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة، بما في ذلك بمشاركة وحدات من القوات الحكومية السورية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة اعتزال «الحضري» كرة القدم
» روسيا: مستعدون للقضاء على 15 ألف مسلح في إدلب
» تنفيذ 125 حكمًا قضائيًا وفحص 17 مسجلًا خطرًا ومشتبهًا فيه
» رئيس الكونجرس: طالبنا ترامب بإطلاعنا على تفاصيل قضية خاشقجي
» الدوري التونسي.. الترجي يتعادل سلبيًا مع النجم الساحلي
» بالصور.. ضابط شرطة يقبل رأس ويد بائعة عيش
» حظر استيراد 7 محاصيل زراعية بالعراق
» الإسماعيلي يهزم بطل بوروندي.. ويقترب من دور الـ32
» حداد فشل في هتك عرض طالب فخنقه
» أماكن إجراء المسح الطبي بالقاهرة ضمن مبادرة «100 مليون صحة»
» «أبوالغيط» يحذر من نقل 3 دول كبرى سفاراتها إلى القدس

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم