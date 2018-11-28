» روسيا: مستعدون للقضاء على 15 ألف مسلح في إدلب

28 نوفمبر 2018 - 06:13 م

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن هناك 15 ألف مسلح في إدلب وروسيا مستعدة لتقديم المساعدة في القضاء عليهم.

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا الكسندر لافرينتيف إن حوالي 15 ألف مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) لا يزالوا موجودين في منطقة إدلب السورية، وموسكو مستعدة للمساعدة في إعادة الاستقرار هناك"، وفق قوله.

وأضاف لافرينتيف: "في منطقة إدلب لا يزال هناك وجود لجبهة النصرة" ونحن نأمل أن تتمكن التشكيلات المسلحة للمعارضة المعتدلة من التعامل مع الوضع في هذه المنطقة المتأزمة واستعادة الاستقرار بقواتهم الخاصة".

وتباع المسؤول الروسي: "إذا كان هناك حاجة، بالطبع، نحن مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة، بما في ذلك بمشاركة وحدات من القوات الحكومية السورية".