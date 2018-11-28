» حقيقة اعتزال «الحضري» كرة القدم

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المصريون

الحضرى

الإسماعيلي

أكد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى، إنه لم يقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى، وبعد فسخ تعاقده مع الدراويش، وإنه متمسك بالاستمرار بالملاعب لحين اشعار آخر.

وقال «الحضري» فى تصريحات صحفية: «لو عايز أعلن اعتزالي هكتب على صفحتي الرسمية، وأخوض تدريباتي بشكل يومي في الجيم للحفاظ على لياقتي من أجل الانضمام لأحد الأندية في يناير المقبل».

وانضم الحضري صاحب الـ45 عاما إلى الإسماعيلي فى بداية الموسم الجاري لمدة موسم في صفقة انتقال حر، وقرر الرحيل فى يناير المقبل، وكان اعتزل اللعب دوليا، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، ليصبح أكبر لاعب في التاريخ مشاركة بالمونديال.

وكان محمد شيحة وكيل اللاعبين أكد فى تصريحات إذاعية أن الحضرى قرر الاعتزال نهائيًا، فى حالة إصرار الإسماعيلى على استمراره لنهاية عقده.


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