الرجال يزاحمون النساء في عمليات التجميل

28 نوفمبر 2018 - 06:18 م

مصر الأولى عربيًا والـ14 عالميًا.. زراعة الشعر وشفط الدهون والتثدى والبوتكس أبرز العمليات.. والأسعار من 2000 إلى 60 ألف جنيه



خبراء تجميل: هوس العمر وزيادة الوعي سبب إقبال الرجال.. و«كريمة»: يجب موافقة دار الإفتاء أولا

لم تصبح عمليات التجميل، حكرًا على النساء، أو الجنس الناعم، كما كان في الماضي، فالرجال أصبحوا ينافسونها في تلك الجراحات، ولأنهم يتتبعون خطى النجوم ويرغبون في الوصول إلى شكل جسم مميز مثلهم، وكان اتجاهاتهم هذا العام بشكل أكبر نحو إجراء عمليات شفط الدهون وتصغير الثدي، وهي الأكثر إقبالاً لدى الرجال.

ويقول خبراء إن زيادة إقبال الرجال على إجراء عمليات تجميل مدفوعة بعوامل عديدة؛ أهمها الضغط المتزايد من وسائل التواصل الاجتماعي لحث الرجال على أن يصبحوا أكثر شبابًا في ظل ارتفاع معدل البدانة بينهم، في حين يرى العديد منهم أن جراحات التجميل تعكس انعدام الثقة بأجسامهم.

وعدّد الخبراء، أسبابًا أخرى وراء إقبال الرجال على عمليات "التجميل"؛ أبرزها تغيّر نظرة مجتمع العمل، وزيادة التركيز في بعض الأحيان على مظهر الرجل، لذلك فإن العديد من الرجال قد يرون في عمليات التجميل طريقة لمساعدتهم على صعود السلم الوظيفي أو الحصول على وظائف أفضل.

بالإضافة إلى توفر خيارات غير جراحية تعد سهلة نسبيًا للتجميل، مثل "البوتكس" لعلاج التجاعيد، والفلرات، الذي يستمر مفعوله لأشهر، وهذا يشجع الرجال على الخضوع لهذه التجربة، طالما أنها لا تتضمن جراحة.

ويختلف سعر العملية حسب نوعها، حيث تتراوح من 2000 إلى 60 ألف جنيه.

وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لجراحى التجميل عن ارتفاع معدل إجراء جراحات التجميل بين الرجال، فى حين أن الزيادة خلال العام الماضى كانت أكثر شيوعًا بين جيل الألفية.

وتعد عمليات تصحيح الأنف الأكثر إقبالاً بين الجنس الخشن بمعدل نحو 27%، ولعل أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون المثال الأكثر شهرة فى هذا المجال، فقد غيّر وجهه ولون بشرته بشكل لافت، ولا أحد يعرف بالضبط عدد العمليات الجراحية التى خضع لها.

ووفق آخر تقرير للجمعية الدولية للجراحة التجميلية السنوي حول عمليات التجميل في العالم، كانت هناك زيادة بنسبة 9% في حجم جراحات التجميل.

وحلت مصر في المرتبة الأولى عربيًا والـ14 عالميًا، حسب التقرير السنوي لأكثر الدول التي تجرى فيها عمليات التجميل حول العالم، بأكثر من 376 ألف عملية تجميل، بعدما كانت تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميا في عام 2015.

وذكر التقرير أنه يوجد في مصر 400 جراح تجميل بنسبة 1% من جراحي التجميل في العالم، وتعد مصر جزءًا أصيلا من تاريخ عمليات التجميل؛ فهي ثاني الدول التي عرفت هذا النوع من الإجراءات الطبية في التاريخ، وفقًا لما ورد في البرديات والمخطوطات الأثرية.

وعلى الرغم من أنه لا تتوافر دراسة دقيقة توضح ترتيب باقى الدول العربية في عدد جراحي التجميل وعمليات التجميل، تشير بعض الأبحاث إلى انتشار عمليات التجميل فى لبنان بنسبة كبيرة، حيث يتم إجراء 1.5 مليون عملية سنويا، برغم أن عدد السكان لا يتجاوز 4.5 مليون نسمة، لدرجة أن بعض البنوك تعرض قرضًا مقداره 5000 دولار للمساعدة في القيام بعمليات التجميل.

عمليات "البوتكس"

جاءت عمليات "البوتكس" بالمرتبة الأولى بين عمليات التجميل للرجال، فهي الأكثر شيوعًا بينهم منذ عدة سنوات، إذ لم يعد الرجل يخجل من إجرائه عمليات التجميل كما كان يحدث في السابق، بل أصبح منافسًا قويًا للمرأة فى هذا المجال.

و"البوتكس" من الإجراءات غير الجراحية الشائعة بين الرجال الآن بعدد تجاوز أكثر من 450 ألف عملية تم إجراؤها فى 2016، فهى تساعد الرجل على أن يبدو أصغر سنًا وأكثر نضارة دون إجراء جراحات طويلة.

شفط الدهون

وحظيت عمليات شفط الدهون بمرتبة متقدمة بين عمليات التجميل، ففي عام 2016 أجرى الجراحون أكثر من 45000 عملية للرجال.

تكبير وتصغير الثدى

ويسعى بعض الرجال لإجراء عمليات تكبير وتصغير الثدي، حتى أنها أصبحت أكثر شيوعًا مقارنة بالأعوام الماضية، وبلغ عددهم أكثر من 31000 رجل في عام 2016.

جراحات الأنف

الكثير من الرجال يفضّلون جراحات الأنف، خاصة المراهقين منهم ومن هم في أوائل العشرينيات، وتم إجراء هذه العملية لأكثر من 16200 رجل في عام 2016.

جراحة جفن العين

تعد هذه العملية مشهورة أيضًا بين النساء، وهى تجميلية وفى الوقت نفسه وظيفية، حيث إنه يمكن رفع الجفن الذى يتدخل فى حجب القدرة على النظر، وقام أكثر من 28000 بإجراء هذه العملية فى عام 2016.

زراعة الشعر وإزالة الزائد

وتشير بعض التقارير إلى أن الرجال ينفقون الأموال بشكل أكبر على عمليات إزالة الشعر الزائد، ومعالجة تساقط الشعر على وجه الخصوص.

ويقول الدكتور طارق أحمد سعيد، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن "عمليات التجميل للرجال زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة"، مرجعًا ذلك إلى "زيادة نسبة الوعي عند المصريين، وحرصهم، خاصة الشباب على والظهور بصورة أفضل".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "هناك عمليات خاصة للرجال فقط كزراعة الشعر وإزالة التثدى وشفط الدهون وشد الوجه والترهلات من منطقة البطن".

وأوضح أن "عملية إزالة التثدى منتشرة بصورة كبيرة بين الرجال، فهناك بعض الرجال يكون حجم الثدى لديهم كبيرًا، لذا يلجأون إلى العمليات الجراحية التجميلية للتخلص منه".

وأشار أستاذ جراحة التجميل إلى أن "عمليات التجميل انتشرت في مصر في الفترة الأخيرة، وإذا كان المواطنون العاديون يلجأون لمثل هذه العمليات، فالبتأكيد يجرى الكثير من الفنانين الرجال عمليات تجميلية".

وقال الدكتور يحيى محمد، مدير مركز بادى آرت 6 أكتوبر للجراحات التجميلية، إن الظهور بصورة أجمل، وراء زيادة نسب إقبال الرجال على عمليات التجميل.

وأضاف لـ"المصريون"، أن "الرجال أصبحوا يهتمون ببشرتهم ونضارة جلدهم كالنساء أو أكثر فى بعض الأحيان، فهم يسعون إلى الظهور بشكل أصغر سنًا".

وأوضح، أنه "في الآونة الأخيرة أصبح هناك إقبال متزايد على العلاج بالليزر وحقن البوتكس بين الرجال، وهذا يرجع إلى انفتاح المصريين على الثقافات الأخرى".

أما من المنظور الشرعي، فقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن "الحديث عن عمليات التجميل بشكل عام هو أمر واسع، فهو متشعب ويجب أخذه من نواحٍ عدة".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "الأصل في الإسلام هو تحسين الخلقة، كقص الأظافر وتهذيب اللحية والاكتحال وغيرها"، لكن هناك فرق بين تحسين الخلقة وتغيير الخلقة، فتحسين الخلقة في حدود المتاح هو أمر "جائز"، أما تغيير الخلقة فهو حرام شرعًا".

وأشار إلى أن "مَن يريد أن يخضع لعملية جراحية فعليه استشارة طبيب مشفوع بآراء دار الإفتاء، فكل من يريد أن يخضع لهذه العمليات عليه الذهاب إلى دار الإفتاء ومعه تقارير طبية توضح حالته".