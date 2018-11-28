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"الآثار المصرية": اكتشاف 8 توابيت لمومياوات بالقاهرة

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تنقيب الاثار
تنقيب الاثار

حسن عاشور

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أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأربعاء، إن علماء الآثار المصريين اكتشفوا ثمانية توابيت لمومياوات جنوبي العاصمة القاهرة.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، إن التوابيت الحجرية الثمانية المصنوعة من الحجر الجيري عثر عليها في المنطقة الجنوبية الشرقية من مقبرة الملك أمنمحات الثاني الكبيرة في دهشور.

وأضاف وزيري، أن المومياوات تعود إلى العصر المتأخر، بين 664 و 332 قبل الميلاد، وتوابيتها مرسوم عليها صورة إنسان.

وأعلنت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية عن سلسلة من الاكتشافات الأثرية، على أمل إحياء صناعة السياحة التي تعاني من تراجع كبير، وهي مصدر رئيسي للدخل القومي.


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