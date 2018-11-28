» إحالة زوجة وعشيقها وآخر للمفتي لقتلهما الزوج

28 نوفمبر 2018 - 09:19 م

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد مهدي وسكرتارية خالد إسماعيل اليوم بإحالة أوراق زوجة وعشيقها وآخر لفضيلة المفتي لإدانتهم في القضية رقم 3348 لسنة 2018 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان والمقيدة برقم 888 لسنة 2018 كلي جنوب الشرقية بقتل زوجها وحددت المحكمة جلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضي عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية السابق إخطارًا من اللواء محمد والى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورد من بلاغاً لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان من «ولاء. أ. ع» 19 سنة ربة منزل ومقيمة عمارة 149 بالحي الثاني بالعاشر من رمضان بأنه أثناء سيرها برفقة زوجها «حمادة. ع. ر» 29 سنة عامل بشركة أدوية ومقيم بذات الناحية ويعمل بالمجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان تعرضا لهجوم من قبل شخصان تعدوا عليهما بالضرب وقاما بسرقة مصوغاتها ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية والعميد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام والعميد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر وضابط إدارة البحث بقسم ثان العاشر من رمضان وتوصلت تحريات المباحث الحنائية إلى أن الزوجة على علاقة عاطفية بـ«محمد. ع. ع» 25 سنة مكوجي ومقيم بمركز مطاي بالمنيا دفعتهما تلك العلاقة إلى التخلص من الزوج وأستعانا بأحد أصدقاء العشيق ويدعي «كريم. م. ع» 19 سنة كهربائي ومقيم مطاي بالمنيا حيث قاموا باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن النائية الغير أهله بالسكان وأشغلته المتهمة الأولي «الزوجة» بالنظر إلى النادي الرياضي الكائن بتلك المنطقة والخالي من الأشخاص حيث حضر الثاني والثالث وباغتوه بصفعه على وجنته وضربه بقدمه فطرح أرضا فأوسعوه ضربا بالحجارة وعصا برأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بدفنه بالرمال وأستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.