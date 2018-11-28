ضبط مالك شركة وعامل بتهمة تحويل الأموال للخارج

28 نوفمبر 2018 - 09:41 م

ألقت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، القبض على شخصين بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة، قيام كل من «م.ا.م» يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 52 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة، و«ا.م.ا» 42 سنة، عامل ومقيم بأسوان، بممارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمان عن كل مبلغ مالى يتم تحويله.

وبإعداد الأكمنة، تم ضبطهما أثناء مزاولة نشاطهما داخل شـركة المتهم الأول بمنطقة عابدين، وضبط بحوزتهما مليون و60 ألف جنيه مصري، و400 دولار أمريكي، وهاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج «واتس آب» تؤكد نشاطهما، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلغت نحو 30 مليون جنيه مصري، و182 ألف دولار أمريكي، و257 ألف جنيه سودانى، و280 ألف ريال سعودي).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما، وأن الأموال المضبوطة حصيلة تعاملاتهما في مجال تحويل الأموال. تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.