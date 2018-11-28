مقترح بفرض ضريبة 50% على دخول الإعلاميين والفنانين

28 نوفمبر 2018 - 09:41 م

اقترح الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، فرض ضريبة قيمتها 50% على دخول الفنانين والإعلاميين ولاعبي كرة القدم، محددًا ذلك بفترة زمنية تصل لمدة ثلاث أو أربع سنوات فقط.

وأضاف «الفقي»، لـ«المصريون»، أن «الإعلاميين والفنانين يحصلون على رواتب وأرقام خرافية، ومن ثم عليها المساهمة والمشاركة في بناء الدولة»، موضحًا أنه حال تطبيق تلك الضريبة لن تؤثر على مستواهم الاجتماعي والمعيشي أو ثرواتهم السابقة.

واعتبر أن «تطبيق ذلك ، سيحقق العدالة في المساهمة في بناء الدولة، ويخفف العبء عن المواطنين البسطاء، الذين لا يقدرون على تحمل أية أعباء جديدة، ومثلما هؤلاء يطالبون الشعب بالتحمل لحين عبور تلك المرحلة، عليهم أن يتحملوا هم أيضًا، وكلًا بحسب دخله وقدرته».

الخبير الاقتصادي، قال إن «من يحصل على أجر قيمته 200 مليون جنيه عليه أن يدفع جزءًا من ذلك؛ للمساهمة في بناء الدولة»، مستطردًا: «ليس هناك مشكلة من دفع 50% من راتبهم لمدة معينة وهذا حق الدولة عليهم».

وأكد أن «تطبيق مثل هذه المقترحات سيدر لخزانة الدولة مليارات الجنيهات، وسيحقق مكاسب عديدة وفوائد كثيرة للدولة، وبالتالي لابد من دراسته وبحث آليات تطبيقه».

وطالب الخبير الاقتصادي، أعضاء مجلس النواب، بـ «نظر المقترح بدلًا من تقديم مقترحات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا ينتج عنها سوى الجدل والخلافات والبلبلة داخل المجتمع».

بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، رأى «صعوبة تنفيذ المقترح، لأنه سيثير مشكلات وأزمات كثيرة الدولة في غنى عنها، فضلًا عن أنه سيترتب عليه اللجوء إلى طرق غير قانونية للتهرب منه».

وفي تصريح إلى «المصريون» قال عبدالعزيز، إنه «من الأفضل البحث عن وسائل وآليات لجمع الضرائب من المتهربين»، مشيرًا إلى أن «البرلمان، وضع خلال الفترة الماضية حوافز وإعفاءات ضريبة، نتج عنها أن الدولة حصلت ما يقرب من 14 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط».

وأشار إلى أنهم بحثوا سابقًا فرض ضريبة على المنتجين السينمائيين، إلا أنهم عارضوا الأمر بشدة، مضيفًا: «بالفعل غالبية دخل المنتحين يذهب كرواتب للفنانين».

عضو لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن «الدولة لا تريد من هؤلاء سوى دفع الضرائب المستحقة بشكل منتظم، وعدم التهرب بأي طريقة من الطرق، مؤكدًا أنه في حال حدوث ذلك سيدخل لخزانة الدولة ملايين الجنيهات».

وقال إبراهيم خليف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، إنه «مع فرض ضريبة على دخول الفنانين والإعلاميين وغيرهم من أصحاب الدخول المرتفعة، الذين لن يتأثروا باستقطاع نسبة من دخولهم، غير أنه اعتبر النسبة التي حددها الخبير الاقتصادي مبالغ فيها».

وبرأي خليف، فإن «الضريبة من الممكن أن يصل قيمتها 20 أو 30 % فقط وليس 50%»، مشيرًا إلى أن هؤلاء عليهم أن يساهموا في بناء الدولة كما يسارك في البناء الفقراء.

غير أنه توقع أن البرلمان لن يوافق على المقترح حال تقديمه بهذه النسبة، لكنه سيوافق عليه إذا كانت النسبة 20 أو 30 % فقط.