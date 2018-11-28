» بالفيديو.. عنف مدرب النجوم يتسبب في إصابة «كينو»

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كينو

تعرض البرازيلي كينو، صانع ألعاب فريق بيراميدز، لإصابات بالغة عقب انتهاء مباراة فريقه أمام النجوم، التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على ملعب بتروسبورت.

وجاءت الإصابة، بعد خروج أحمد سامي المدير الفني للنجوم، غاضبا بسبب الخسارة، وألقى بزجاجة المياه مما أدى لتكسير الزجاج، الذي اصطدم باللاعب البرازيلي وأدى إلى إصابته.

يذكر أن البرازيلي كينو قد تعرض لعدة جروح في عضلاته أثر تناثر قطع الزجاج الخاص بباب ملعب بترو سبورت بعدما ألقى أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل عقب نهاية المباراة تسببت في إجراء 3 غرز في الفخذ وغرزتين في اليد وغرزتين في الركبة.


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