أمين الفتوى: البعض يستغل الفتاوى المغلوطة لتشويه مصر

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن البعض يستغل الفتاوى المغلوطة لتشويه صورة مصر خارجيًا، مشددا على ضرورة غربلة مؤسسات الإفتاء للمتصدرين للفتوى.

وقال "الورداني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع قناة "TeN " :" إن حقوق الحيوان محفوظة إلى المنتهى، وأي مفتي عليه فهم ما نتكلم عنه عند الإفتاء بخصوص القطط والكلاب".

وأشار إلى أن هناك الكثير من يستغلون الفتاوى المغلوطة لتشويه صورة مصر في الخارج ، مؤكدا ان من يحق له الإفتاء هو صاحب الصنعة الإفتائية.

واوضح ان الصنعة الإفتائية تقوم على التعلم على منهج علمي معتبر، وحزمة مهارات مختلفة في البحث والاستقصاء، ومهارة البحث في علوم الواقع، لكي ينتج فتوى تساعد على اتزان الواقع.