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طارق شوقي وزير التعليم

حقيقة دمج "التعليم" لكتابي الدين الاسلامي والمسيحي معا

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حقيقة دمج "التعليم" لكتابي الدين الاسلامي والمسيحي معا

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طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حول ما تردد عن دمج كتابي الدين الإسلامي والمسيحي معًا في كتاب واحد، مشيرا الى ان هذا الكلام عار تمام عن الصحة.

وأكد "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" على قناة "ltc ":" أن هذا الأمر لم يُذكر، ولانعلم مصدره، موضحا "إحنا عاملين كتابين فخورين بيهم جدًا في النظام الجديد للتعليم؛ لانه تم إعدادهم بحرص شديد وفلسفة جديدة".

وأضاف :"كتابي الدين الإسلامي والمسيحي تم إعدادهم بنفس الفلسفة ونفس الصور ونفس الأنشطة، بالاختلاف أن الصورة التى بها مسجد في الكتاب الأخر تكون لكنيسة، ويتضمن تعليم الأطفال قيم مشتركة ومعاملات مشتركة في كتابين منفصلين".


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