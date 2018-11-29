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"الصحة" عن قانون منع التدخين: "يهمنا حماية غير المدخنين"

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أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، أن أخطار التدخين السلبي تعادل أخطار التدخين العادي ، لذلك تم تفعيل قرار القانون الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة.

وقالت "لبيب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E ":" يهمنا من الدرجة الأولى حماية غير المدخنين من التدخين غير السلبي، من حق غير المدخن العيش في مكان صحي".

ولفتت الى انه سيتم ايضا منع التدخين في جميع المؤسسات العامة ولكن بشكل تدريجي.


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