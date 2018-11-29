» قصة فشل "شادية" في الإنجاب: حملت 3 مرات من هذا الفنان

29 نوفمبر 2018 - 06:44 ص

كشفت الفنانة التشكيلية "ناهد" - ابنة شقيق المطربة الراحلة شادية - عدة معلومات عن عمتها في الذكرى الأولى لوفاتها .



وقالت "ناهد" إن "شادية" فشلت في تحقيق حلم الأمومة تمامًا رغم محاولاتها المضنية للحصول على طفل .



وأضافت: "شادية حملت 3 مرات أثناء زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار وفي كل مرة كان الحمل ينتهي عند الشهر السادس وفي كل مرة حملت كانت تنام على ظهرها 6 أشهر بأمر الطبيب أملًا في اكتمال الحمل لكن الله لم يُرد ذلك" حسب "مصراوي".



