» قصة فشل "شادية" في الإنجاب: حملت 3 مرات من هذا الفنان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة التشكيلية "ناهد" - ابنة شقيق المطربة الراحلة شادية - عدة معلومات عن عمتها في الذكرى الأولى لوفاتها .
وقالت "ناهد" إن "شادية" فشلت في تحقيق حلم الأمومة تمامًا رغم محاولاتها المضنية للحصول على طفل .
وأضافت: "شادية حملت 3 مرات أثناء زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار وفي كل مرة كان الحمل ينتهي عند الشهر السادس وفي كل مرة حملت كانت تنام على ظهرها 6 أشهر بأمر الطبيب أملًا في اكتمال الحمل لكن الله لم يُرد ذلك" حسب "مصراوي".
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