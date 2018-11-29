5 صفقات تقترب من الأهلي .. على رأسهم "بن حليب" و "تراوري"

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صفقات الأهلي

يبدأ النادي الأهلي رحلته لإعادة الهيبة لفريق كرة القدم بعد الهزات التي طالته الفترة الماضية بدءًا من خسارة النهائي الأفريقي ثم الخروج من البطولة العربية ، وانتهاءً بالخسارة من "المقاولون العرب" في الدوري.

ويضع الأهلي عينه على عدد من الصفقات تمهيدًا لضمها خلال يناير المقبل ، أولهم "محمود بن حليب" - لاعب الرجاء المغربي - بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وإحرازه 12 هدفًا .

وأرجأت إدارة نادي الرجاء المفاوضات لحين الانتهاء من المباراة النهائية في بطولة الكونفدرالية بين الرجاء وفيتا كلوب ، حيث أبدى اللاعب موافقة ورغبة شديدة للانتقال إلى المارد الأحمر .

ورغم أن هذه آخر سنة في عقد اللاعب إلا أن إدارة الرجاء تطلب 2 مليون دولار للتخلي عنه وهو ما يقف عائقًا لإتمام الصفقة .

بينما يحاول الأهلي ترميم دفاعه وذلك عن طريق التعاقد مع مدافع منتخب مصر علي غزال .

وزادت التكهنات بانتقال "غزال" للأهلي بعد فسخه عقده مع ناديه الكندي ، وسط أحاديث عن دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب خلال زيارته لمصر قبل مباراة تونس الماضية .

في الوقت ذاته يتفاوض الأهلي مع نجم العين الإماراتي حسين الشحات الذي يبدي رغبة شديدة للعب في الأهلي .

وتعتقد إدارة الأهلي أن الشحات كفيل بحل الكثير من المشاكل في خط الوسط الهجومي بالفريق لكن مدرب العين يتمسك به ويرفض التفريط فيه واصفًا إياه بأنه أفضل محترف عربي.

ليس الشحات فقط بل يرغب الأهلي في التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري - لاعب المقاصة - وبخاصة أن الأهلي يعاني من مشاكل في نصف ملعبه ، لكن رئيس المقاصة محمد عبد السلام اشترط موافقة المدير الفني للفريق طلعت يوسف فضلًا عن الحصول على مليون ونصف المليون دولار للحصول على خدمات اللاعب .

على جانب آخر اقترب الأهلي من التعاقد مع محمد محمود - لاعب وسط وادي دجلة - وكانت الأمور شبه محسومة في انتقال اللاعب للأهلي مقابل 10 مليون جنيه إلا أن المفاوضات تعثرت إلا أن مسؤولي الأهلي مصرون على ضم اللاعب.

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