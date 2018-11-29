» سميحة أيوب: أدعيت الجنون لأحصل على الطلاق من "الفنان الغيور"

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سميحة أيوب
سميحة أيوب

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سميحة أيوب

محسن سرحان

كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب أسباب طلبها الطلاق من الفنان الراحل محسن سرحان ، مؤكدة أنها لم تستطع استكمال حياتها معه.

وقالت "سميحة" خلال استضافتها ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكذبوا" المذاع على قناة "سي بي سي" : "محسن كان مصاب بغيرة مرضية ، وكان يرفض جلوسي حتى مع أقاربي في ظل عدم وجوده وكان يحلمني بيده ليدخلني على أهلي ويرفض بشدة جلوسي معهم دونه".

واستدركت: "بعد سنة ونصف من العشرة بيننا أدركت أن غيرتنا لن تكتمل .. سألني في عيد ميلادي: ما الهدية التي تريدينها؟ .. قلت له: هديتي أن أحصل على الطلاق منك".. مضيفة: "كنت أدعي الجنون لكي يمل مني ويطلقني".

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