» سميحة أيوب: أدعيت الجنون لأحصل على الطلاق من "الفنان الغيور"

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب أسباب طلبها الطلاق من الفنان الراحل محسن سرحان ، مؤكدة أنها لم تستطع استكمال حياتها معه.
وقالت "سميحة" خلال استضافتها ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكذبوا" المذاع على قناة "سي بي سي" : "محسن كان مصاب بغيرة مرضية ، وكان يرفض جلوسي حتى مع أقاربي في ظل عدم وجوده وكان يحلمني بيده ليدخلني على أهلي ويرفض بشدة جلوسي معهم دونه".
واستدركت: "بعد سنة ونصف من العشرة بيننا أدركت أن غيرتنا لن تكتمل .. سألني في عيد ميلادي: ما الهدية التي تريدينها؟ .. قلت له: هديتي أن أحصل على الطلاق منك".. مضيفة: "كنت أدعي الجنون لكي يمل مني ويطلقني".
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