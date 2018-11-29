شاهد .. أم تمنع طفلها من الانتحار بعد "تنمر" معلمته به

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الدمرادش
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التنمر

طفل يحاول الانتحار

عرض الإعلامي معتز الدمرادش - مقدم برنامج "آخر النهار" - مقطعًا فيديو لأم تمنع ابنها من الانتحار في آخر لحظة بسبب تعرضه للتنمر من معلمته .

وقالت "سميحة أحمد" - والدة الطفل - في مداخلة مع البرنامج أن نجلها يعاني من مشاكل في تجمع البول مما يجعله يضطر للتبول أكثر من مرة ، مؤكدة أن معلمته بالمدرسة منعته لدرجة أنه اضطر للتبول على ملابسه مما جلب له سخرية زملائه في الفصل .

وتابعت: "في مرة ثانية منعته لدرجة أنه أصيب باحتباس في  البول وكاد يتعرض لفشل كلوي وتقدمت ببلاغ ضدها لكن تم حفظه .. ابني يرفض الذهاب للمدرسة وكنت أصور له فيديو بالمصادفة فحاول الانتحار وأنقذته في آخر لحظة".

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