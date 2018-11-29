"عبد الحفيظ" يلمح إلى أسماء الصفقات التي سيضمها الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف سيد عبد الحفيظ - المشرف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي - أن الإدارة ستقوم بدعم الفريق على 3 محاور.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة "أون سبورت" : "الأهلي سيعتمد على العناصر المميزة في الفريق الحالي ، فضلًا عن المصابين الذين سيعودون ، بالإضافة إلى الصفقات القادمة".
وأردف: "سنضم لاعبين يتراوح عمرهم 24 و 28 سنة" .. وبهذه التصريحات يخرج العديد من اللاعبين من حسابات التعاقد مع الأهلي رغم ارتباط أسمائهم به منذ فترة مثل محمد محمود وطاهر محمد طاهر.
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