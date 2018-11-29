وفاة طالب بجامعة بني سويف بعد إصابته بغيبوبة

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لفظ الطالب حسين عبدالله 21 عاما طالب بكلية التجارة بجامعة بنى سويف، أنفاسه الأخيرة على رصيف محطة القطار بمدينة بنى سويف العاصمة عقب نزوله من القطار رقم 975 أسوان - القاهرة.
وتم نقل الطالب جثة هامدة إلى مستشفى الجامعة، وتبين إصابته بغيبوبة مفاجئة وسقوطه مغشيا عليه على رصيف المحطة .
تحرر محضر بالواقعة وأكد خلاله شقيق المتوفى على أن أخاه يقيم معه بمحافظة المنيا و لا يعانى من أى مرض، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق إذ صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة .
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