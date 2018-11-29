أمل جديد لمرضى السرطان في مصر

29 نوفمبر 2018 - 06:20 م

أعلن محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، موافقة هيئة الدواء الأمريكية على أول عقار يعالج سرطان الأطفال والبالغين من المنبع وهو عقار "Vitrakvi " فيتراكفي الذي يعتمد على علاج الطفرات الوراثية.

وأكد "فؤاد"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مفوض الهيئة الأمريكية سكوت جوتيب أعلن على الموقع الرسمي للهيئة أن العقار الجديد يأتي على أشكال صيدلية الأول شراب والآخر كبسولات.

وقال فؤاد إن هذا الدواء يسهم في علاج الآلاف من المصريين بعد انتشار ظاهرة الأورام السرطانية ويجب على الحكومة التعامل مع الدواء كما تعاملت مع أدوية علاج الفيروسات الكبدية التي حققت لمصر نجاح باهر حتى أصبحت نموذجا للعالم كله علما بأن الشركة المنتجة سوف تقوم بطرحه للدول الأكثر فقرا بأسعار خاصة.