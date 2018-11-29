» السعودية تعدم باكستانيين بتهمة تهريب مخدرات

29 نوفمبر 2018 - 06:23 م

نفذت وزارة الداخلية السعودية في محافظة شقراء اليوم الخميس، حكم القتل تعزيرا بحق شخصين من باكستان لقيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائهما.

وأوضحت الوزارة أن التحقيق مع المتهمين ممتاز أحمد ومحمد رفيق، أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما.

وأضافت أنه وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيرا.

وأفادت الداخلية بأن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وفق صحيفة "عكاظ".