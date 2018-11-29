إطلاق اسم «خاشقجي» على شارع السفارة السعودية بواشنطن

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خاشقجي
خاشقجي

وكالات - خالد الشرقاوي

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أمريكا

السفارة السعودية

خاشقجي

إطلاق اسم

وافقت لجنة استشارية أمريكية، اليوم الخميس، على مقترح لإطلاق اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه سفارة الرياض لدى واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "اللجنة الاستشارية للجوار" في واشنطن وافقت على تغيير جزء من شارع "نيو هامبشاير" حيث تقع سفارة السعودية، وتسميته باسم خاشقجي.

ونقلت وسائل الإعلام عن اللجنة قولها: إن "هذا التغيير يأتي لتذكير السعوديين بأن قتل خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق، اقترحت لجنة مناطقية في واشنطن إطلاق اسم خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية.

ولا يعد هذا القرار وثيقة ملزمة، ويجب أن يوافق عليه في البداية مجلس مقاطعة كولومبيا، ومن ثم ستتم مناقشته في الكونجرس الأمريكي.

وقال مدير اللجنة المناطقية، ويليام كنيدي سميث، في حديث مع "واشنطن بوست": "إن القرار يهدف لتأكيد حرية الكلام والصحافة في أمريكا. وعندما لا ندافع عن ذلك فإننا نسمح للآخرين بالقيام بأعمال أكثر وحشية".


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