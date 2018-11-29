«تواضروس» يرد.. لماذا توقفت الصلاة بكنيسة العاصمة الإدارية؟

29 نوفمبر 2018 - 06:36 م

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة لم تُبن إلا ليصلي فيها المسيحيون، مشيرًا إلى أن الصلاة توقفت داخل كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا لظروف خارجة عن الإرادة.

وأضاف "تواضروس"، في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصلاة في الكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقد المسيحيين فيها صلاتهم كل جمعة في المرحلة الأولى منها وعندما زادت الأعمال الهندسية والسقالات خوفا على المواطنين تم إيقاف الصلاة.

وأوضح أن عيد الميلاد في العالم يحتفل به في 25 ديسمبر على التقويم الغربي وعلى التقويم الشرقي يكون 8 يناير وهو اختلاف في التقويم وليس اختلاف على الحدث ذاته.

وبعث "تواضروس" برسالة لأبناء الكنيسة في الخارج وهي "أنشدوة الملائكة التي رتلوها في يوم الميلاد المجد إلى الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".

وأكد بابا الإسكندرية أن المجد هو تمجيد الله في حياته ويكون الإنسان في مخافة أمام الله وعلى الأرض السلام أن يصنع الإنسان السلام بعد تقديم المجد إلى الله ويكون النتيجة بعد ذلك المسرة ويحيا الإنسان في سرور بعد تطبيق كل ذلك.