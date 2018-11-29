» طائرات مجهولة تشن غارات على جنوب ليبيا

29 نوفمبر 2018 - 06:42 م

أكدت وسائل إعلام ليبية تنفيذ طيران مجهول الهوية اليوم غارات على محيط واحة العوينات قرب مدينة ‎غات جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة 218 بأن الضربات الجوية استهدفت "تجمعا مشبوها" في منطقة تين غيدن الواقعة على بعد 20 كلم شمال شرقي العوينات.

وأكد مصدر عسكري لبوابة "الوسط" استهداف غارات للمنطقة، دون الكشف عن الجهة المنفذة والمستهدفة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن القصف، لكن بعض وسائل الإعلام ترجح أنه نُفّذ من قبل القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" والتي سبق أن شنت غارات على عدة مناطق ليبية ضد متطرفين.

ويشار إلى أن بعض المناطق جنوب ليبيا سبق أن تعرضت لضربات مماثلة لم تتبن أي جهة رسمية المسؤولية عنها، بحسب "RT ".