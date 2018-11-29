إصابة 7 طالبات بالتسمم في معهد فتيات

29 نوفمبر 2018 - 06:52 م

أصيبت 7 طالبات بتسمم غذائي إثر تناولهن وجبة لحوم مصنعة داخل معهد للفتيات بمدينة قها، وتم نقلهن إلى مستشفى حميات قليوب لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، يفيد بتسمم 7 طالبات في معهد فتيات، وانتقلت لجنة من مجلس المدينة وتبين إصابة الطالبات بحالات قيء وإعياء شديد وأعراض التسمم إثر تناولهن طعاما من خارج المعهد عبارة عن لحوم مصنعة وسناكس تم نقلهن إلى مستشفى قليوب.

وأكدت رئيس المدينة استقرار حالة الطالبات وخروجهن من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، مشددة على أولياء الأمور بالحرص على التأكد من سلامة الطعام قبل شرائه لأبنائهم، خاصة الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة.