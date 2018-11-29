حبس 7 متهمين جدد في قضية «عائشة الشاطر»

29 نوفمبر 2018 - 07:00 م

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بحبس 7 متهمين جدد في خلية ما تسمى بـ «نساء ضد الانقلاب» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهمة فيها «عائشة»، ابنة نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر و5 آخرين، وجهت لهم النيابة تهة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.

وقال محاميان حضرا مع المتهمين جلسة التحقيق أن المتهمين الجدد بينهم «إبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف»، فضلا عن 3 متهمين آخرين حضر معهم محامون أخرون، وأكد المحامون أن المتهمين نفوا في التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات وطلب الدفاع إثبات أن المتهمين ألقي القبض عليهم قبل أكثر من 20 يوما قبل أن يتم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم جميعا بعد التحقيق معهم، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية.

من جهة أخرى، قررت النيابة تجديد حبس كل من «هدى عبدالمنعم، ومحمد ابو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبي»، كان قد تم حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.