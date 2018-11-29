» إحالة 3 أشقاء قتلوا شابًا للمفتي

29 نوفمبر 2018 - 07:18 م

أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق أوراق 3 أشقاء قتلوا عامل بسبب خلافات الجيرة لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 24 فبراير للنطق بالحكم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد عزت وطلبة فوزي شلبي وسكرتارية وائل السيد وأسامة دسوقي ومحمد السيد.

وكانت النيابة العامة اتهمت كل من "خالد مصطفى" 50 سنة (محبوس) وشقيقيه "وليد" و"محمد" (هاربين)، بقتل المجنى عليه إسلام جمال نصر عمدا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجنى عليه بسبب خلافات بينهم، وأنهم أعدوا أسلحة عبارة عن (مطواة، كذلك،عصى)، وانتظروا المجنى عليه بمنطقة إمبابة وما أن شاهدوه حتى اعتدوا عليه بالضرب والطعن فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.