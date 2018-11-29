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الإعدام شنقًا لمتهمين بتهمة قتل سائق وسرقة سيارته

قضايا وحوادث

اعدام
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الإعدام

قتل

سرقة

سائق

المفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فتحى عيد البيومي، بالإعدام شنقا لمتهمين، لاتهامهما بقتل سائق ميكروباص لسرقته.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد مكاوي، وعلي حسن حسني، وسكرتارية رفاعي فهمي وحسام كمال،

كشفت التحقيقات أن المتهمين عبد الله عادل للفنجري، 21 سنة، عاطل، وسيد ربيع، 27 سنة، عاطل، استقلوا سيارة ميكروباص مع المجني عليه أحمد محمد السيد، واستدرجاه الي منطقة نائية بكرداسة، وانهالوا عليه بالطعن بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم حتي فارق الحياة.

أضافت التحقيقات أن المتهمين استوليا علي السيارة الميكروباص الخاصة بالمجني عليه، وفككا أجزائها وحاولا بيعها لعملائهم، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بجريمتهم وأن دافعهم لذلك كان سرقة المجني عليه.


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