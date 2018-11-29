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10 قتلى إثر قصف نفذته مقاتلة مجهولة جنوب غربي ليبيا

عرب وعالم

قصف - أرشيفية
قصف - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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ليبيا

قصف

العوينات

قتل 10 أشخاص، اليوم الخميس، إثر قصف نفذته مقاتلة مجهولة على هدف متحرك ببلدة العوينات جنوب غربي ليبيا، حسب مسؤول محلي.

وقال المسؤول، الذي يعمل في المجلس البلدي لبلدة "غات" المجاورة، إن القصف استهدف 3 سيارات دفع رباعي في منطقة "تالواوات" التابعة للعوينات.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن فرق الهلال الأحمر فرع العوينات توجهت إلى المكان الذي استهدفته المقاتلة لنقل جثث القتلى.

وبين أن جثث القتلى غير معروفة ويصعب التعرف على هوية أصحابها نتيجة لتشوهها.

كان المصدر ذاته رجح، أن يكون القصف استهدف عناصر في تنظيم "القاعدة" الإرهابيـ وفق وكالة "الأناضول".

ولفت إلى أن المنطقة تعد طريقا صحراويا يصل عمق الجنوب بحدود البلاد مع الجزائر.

وأشار إلى أن الاستهداف هو الأول من نوعه الذي تشهده المنطقة.

وفي 24 مارس الماضي، أغارت مقاتلة على منزل شرقي مدينة أوباري (جنوب)؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى، قبل أن تتبنى الولايات المتحدة المسؤولية، موضحة أن القصف استهدف "إرهابيين".

وفي 25 يوليو الماضي، وقع قصف مشابه في المنطقة ذاتها أسفر عن سقوط قتيل واحد لم تتضح هويته، حسب مصدر أمني، ولم تتبن أي جهة مسؤولياتها عنه إلى اليوم، وفق مراسل الأناضول.

وتنشط في الجنوب الليبي مجموعات يُعتقد أنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية، مستغلة المساحات المفتوحة والارتخاء الأمني، ومجاورة المنطقة حدود دول أخرى تشهد أوضاعًا مشابهة، وخصوصا مالي وتشاد والنيجر.


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