  • الخميس 29 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:25 م
بحث متقدم
أرشيفية

بعد حالات القتل.. هل تحظر الحكومة «pubg »؟

رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري

قمة العشرين قد تناقش اتهامات "بن سلمان"

صناعة السيارات - أرشيفية

«العربية للتصنيع»: مصر ستنتج السيارات محليًا قريبًا

الامام الاكبر شيخ الازهر

سر تجاهل الإعلام لبيان «كبار العلماء».. «جبر»: البعض حذفه بالفعل

أرشيفية

الحكومة تمهد لتصفية شركات «الحديد والصلب» وسط اعتراضات

بوتين وترامب

«بوتين» يحرج «ترامب»: لدينا لقاءات أهم

أرشيفية

مكاسب عظيمة من حظر إعلانات السجائر

مرقس

هذا ما يفعله الأنبا «مرقس» فى السعودية

محمد صلاح

محمد صلاح.. مَن حام حول «السوشيال ميديا» سقط في الفخ

خاشقجي

إطلاق اسم «خاشقجي» على شارع السفارة السعودية بواشنطن

النيابة العامة البحرينية تحقق مع شخصين بتهمة التخابر مع قطر

آخر الأخبار

البحرين: فرار 10 مدانين بالإرهاب في هجوم السجن
البحرين: فرار 10 مدانين بالإرهاب في هجوم السجن

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

ضبط مالك شركة وعامل بتهمة تحويل الأموال للخارج

#

الإمارات تعلق على نتائج التحقيقات السعودية بمقتل "خاشقجي"

#

«شكري»: حل الأزمة مع قطر في يدها

#

ننشر التقرير الطبي للشاطر ونجله بقضية التخابر مع حماس

صرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية البحرينية، بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية وحددت جلسة بتاريخ 03/12/2018 لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.

وكانت النيابة بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية قد تلقت بلاغ من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموال من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.

كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات هذا وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني و خمسة آلاف ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرية تقود وحدة صواريخ قوات البحرية الأسترالية
» «ترامب» يلغي لقاءً رسميًا مع «أردوغان»
» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
» "دولة فلسطين" تهدد بسقوط نتنياهو
» «ترامب» يلغي اجتماعه المقرر مع «بوتين» على هامش قمة العشرين
» كندا تفرض عقوبات على 17 سعوديًا
» إحالة 3 أشقاء قتلوا شابًا للمفتي
» طائرات مجهولة تشن غارات على جنوب ليبيا
» قيادي بـ"النور": قناة الجزيرة تستهدف نشر الفوضى الخلاقة
» السعودية تعدم باكستانيين بتهمة تهريب مخدرات
» وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط يستقبل السفير المصري الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية