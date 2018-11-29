قمة العشرين قد تناقش اتهامات "بن سلمان"

29 نوفمبر 2018 - 08:50 م

ألمح رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، اليوم الخميس، إلى إمكانية طرح الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للنقاش، خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدًا الجمعة.

وقال "ماكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين.

وأضاف "فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فإن السعودية عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فإنه يحضر القمة، المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال اجتماعات ثنائية وربما لا... أو على جدول أعمال قمة العشرين".

وفي وقت سابق، رد نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، دانييل رايموندي، اليوم الخميس، على احتمالية ملاحقة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قضائيًا ببلاده، على خلفية بلاغ قدمته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أثناء حضوره قمة العشرين.

وقال "رايموندي"، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يتمتع بحصانة في بلاه خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين، وذلك في ظل تقارير تحدثت عن نظر المدعي العام الأرجنتيني لدعوى قضائية ضد بن سلمان على خلفية اتهامات له بإعطاء أوامر بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال رايموندي:" لقد أوضحنا أن ولي العهد السعودي جاء إلى هنا ممثلا لدولة، وهذه الدولة ذات سيادة وعضوة بـمجموعة العشرين، وهذا الوضع يمنحه حصانة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أفادت بأن المدعي العام الأرجنتيني، حرك قضية رفعتها المنظمة ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتهمته فيها بالوقوف خلف "جرائم حرب" محتملة في اليمن.

وينظر قاض أرجنتيني شكوى من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووصل ابن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت.



