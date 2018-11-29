«العربية للتصنيع»: مصر ستنتج السيارات محليًا قريبًا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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مصر

العربية للتصنيع

إنتاج السيارات المحلية

أعلن عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر ستنتج سيارة محلية قريبا.

وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة العربية للتصنيع، عددًا من المشروعات، من بينها صناعة السيارات في مصر.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأن إقامة معرض السلاح الدولي، لأول مرة في مصر، مؤشر على الثقة في الصناعة العسكرية المصرية.

وكانت مصر قد قامت بتصنيع سيارة مصرية محلية عام 1959، وذلك بالتزامن مع إنشاء شركة "النصر للسيارات"، والتي كانت في البداية تهدف إلى تجميع السيارات العالمية محليا.


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