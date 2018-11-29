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«ترامب» يلغي لقاءً رسميًا مع «أردوغان»

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ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان

وكالات - خالد الشرقاوي

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أردوغان

ترامب

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى لقاءين رسميين له مع كل من رئيسي تركيا رجب طيب أردوغان وكوريا الجنوبية مون جاي إن، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيجري مباحثات غير رسمية مع كل من الرئيسين بدلا من اللقاءين الرسميين اللذين كانا مقررين في وقت سابق.

ولم تكشف المتحدثة عن سبب تخفيض مستوى اللقاءين بين ترامب والرئيسين التركي والكوري الجنوبي.

ويأتي ذلك بعد قليل من نشر ترامب تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" حول إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية حادث احتجاز القوات الروسية لـ 3 سفن أوكرانية في مضيق كيرتش بعد دخولها المياه الروسية بصورة غير شرعية.

وطالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب روسيا بالإفراج عن السفن والبحارة الأوكرانيين.



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