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النيابة: العثور على آثار قيء بجوار جثتي عروس حلوان

قضايا وحوادث

جثة
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وفاة

جثث

النيابة

عروسي حلوان

كشفت معاينة نيابة حلوان الكلية، لموقع العثور على جثتى عروسين داخل شقتهما، بعد يومين من زفافهما، عن وجود آثار قىء بجوار الجثث.

كما تبين من المعاينة أن جثث العروسين توفيا داخل حجرة نومهما، وعثر إلى جوار جثتيهما على أثار القىء، وبقايا طعام منزلى "بط ومكرونة".

وبسؤال والد العروس الذى اكتشف الواقعة، أكد أن ابنته تزوجت يوم 26 نوفمبر الجارى، أى قبل يومين من الحادث، وأنه بعد زفافهما بيوم شعرا بحالة إعياء شديدة وذهبا إلى المستشفى وحصلا على العلاج اللازم وعادا مرة أخرى إلى عش الزوجية.

وتابع والد العروس: "ليلة أمس ذهبنا للاطمئنان عليهما ومعنا طعام العشاء، وطرقنا باب الشقة إلا أن أحدا لم يجيب فكسرنا الباب وعثرنا عليهما متوفيين، فأبلغت الشرطة ووالد العريس.

كان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من خ.م، يفيد العثور على جثة نجلته وزوجها داخل شقتهما بمنطقة كفر العلو بعد يومين من زفافهما.

بالانتقال والفحص تبين عدم وجود أى أثار كدمات على جثث الضحايا، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود تسرب للغاز.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التى انتقلت للمعاينة، وصرحت بدفن الجثث بعد عرضها على الطب الشرعى.


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