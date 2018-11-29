حبس عامل مزلقان تفهنا لتسببه في حادث قطار بنها

29 نوفمبر 2018 - 09:38 م

أمرت نيابة زفتى بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، بحبس عامل مزلقان تفهنا العزب 4 أيام على ذمة التحقيقات، المتسبب فى حادث تصادم قطار بنها ميت غمر، والذى راح ضحيته 4 أشخاص، وأصيب 4 آخرين، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل سائق القطار ومساعده بدون ضمانات. كانت النيابة قد قررت حجز المتهمين على ذمة تحريات مباحث النقل والمواصلات وتم عرضهم مساء اليوم على النيابة وأصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أنه نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، فى القبض على عامل مزلقان تفهنا العزب بمركز زفتى بمحافظة الغربية، والذى هرب تاركا عمله بالمزلقان، وتسبب فى تصادم قطار بنها ميت غمر بجرار زراعى وتوك توك ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، كما تم ضبط سائق القطار ومساعده.

كان المتهم قد ترك عمله قبل انتهاء مدة عمله الرسمية، وهو ما أدى إلى عبور الجرار والتوك توك للمزلقان أثناء عبور القطار، فما كان من محصل تذاكر المحطة إلا الإسراع لغلق المزلقان، فلقى مصرعه مع 3 آخرين، وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات زفتى وبنها العام، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه.